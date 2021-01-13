حازم إمام يشيد بـ افتتاح كأس العالم لكرة اليد

أشاد حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق وعضو مجلس النواب بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام بمصر حتي 31 يناير الجاري.

وكتب حازم امام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : " ‏الافتتاح حلو اوي وبداية جيدة لمنتخبنا والقادم احسن ان شاء الله#كأس_العالم_لكرة_اليد ".

وقامت الشركة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بتعقيم صالة استاد القاهرة عقب انتهاء مواجهة الفراعنة أمام تشيلي خلال المباراة التي اقيمت بينهما في افتتاح البطولة وحقق المنتخب الوطني الفوز بها 35 / 29 وبفارق 6 أهداف عن الفريق المنافس.

جاء ذلك في ظل الاجراءات الاحترازية المكثفة التي تم فرضها من اجل محاربة جائحة كورونا ، خاصة وان مصر تحدت الجميع من اجل تنظيم هذا الحدث الكبير.

وسبق المباراة الافتتاحية حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وفي مقدمهما فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء ، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وضمت قائمة المنتخب خلال المباراة، 20 لاعبًا، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.