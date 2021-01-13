علي رأسهم يحيي الدرع .. هدافو منتخب مصر فى مباراة تشيلي

تم أعداد قائمة تضم هدافي منتخب الفراعنة اليوم في المباراة الافتتاحية ببطولة العالم لكرة اليد أمام تشيلي التي إنتهت بفوز مصر بنتيجة 35-29 التي تحتضنها جمهورية مصر العربية.

ونجح يحيي الدرع فى تسجيل 6 أهداف وأكرم يسري 5 ويحيي خالد 4 ، ومحمد سند 4 ، محمد ممدوح هاشم 3 ، علي زين 3 ، عمر الوكيل 2 ، وابراهيم المصري 2 ، ومحسن رمضان 2 ، سيف الدرع 2 ، أحمد مؤمن 1 ، حسن وليد قداح 1 .