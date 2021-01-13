بمشاركة كوكا ووردة.. أولمبياكوس يتعادل مع باوك في الدوري اليوناني

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة فريقي أولمبياكوس وباوك، في قمة الجولة السادسة من دوري السوبر اليوناني. إينجاسون افتتح التسجيل لـ باوك في الدقيقة 51، لكن با عادل النتيجة لـ أولمبياكوس في الدقيقة 77، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وشارك عمرو وردة في المباراة بالكامل مع فريقه باوك، فيما شارك أحمد حسن كوكا كبديل مع فريقه أولمبياكوس منذ الدقيقة 71. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 42 في صدارة جدول الترتيب، ورصيد باوك للنقطة 32 في المركز الثالث.

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