قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك تجاه الفريق

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز تطبيق سياسة صرف مكافآت الفوز فى مباريات الدورى الممتاز بشكل فورى وذلك ضمن سياسة الإدارة الحالية لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق وتحفيز اللاعبين على الفوز فى جميع المواجهات والمنافسة بشراسة على البطولات.

وقررت اللجنة الثلاثية فى الزمالك منح اللاعبين مكافآت الفوز قبل التدريب التالى لأى مباراة يتحقق فيها الفوز الأمر الذى أدى لحدوث حالة من الإرتياح والطمأنينة لدى اللاعبين.

وكشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك أن إدارة النادى تطبق اللائحة كاملة علي لاعبي الفريق سواء المكافآت أو العقوبات في سرية وفي حالة وجود عقوبة ضد أي لاعب سيتم إعلانها إذا كانت إدارة النادي ترغب في الإعلان.

وأضاف أشرف قاسم أنه في حالة وجود عقوبات علي لاعبي الزمالك لا يتم إعلانها احتراما لاستقرار الفريق وعدم إثارة أزمات داخل صفوف القلعة البيضاء.

وأكد أشرف قاسم ان إدارة الكرة بالزمالك تعتمد علي العدل بين اللاعبين في الثواب والعقاب ولن يتعرض أي لاعب لظلم فني أو مادي خاصة أن لاعبي الفريق أثبتوا أنهم علي قدر مسئولية الجماهير في الحفاظ علي مسيرة النجاحات ومواصلة المنافسة علي لقب الدورى والبطولات التي يشارك فيها الفريق في الموسم الحالي.

وطالب أشرف قاسم جماهير الزمالك بالوقوف خلف الفريق والاحتفال بالأداء والنتائج الأخيرة التي يحققها الأبيض والابتعاد عن الازمات التي من شأنها إثارة الفتن داخل الفريق.