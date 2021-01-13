الرياضة

رسمياً .. لاعب بني سويف في صفوف الرجاء المطروحي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الرجاء في التعاقد مع خالد الشيخ للعب بني سويف لمدة 6 شهور بعد رحيل اللاعب رسميا من صفوف بني سويف لتدعيم خط وسط الفريق لتحسين موقف الفريق .


وتعتبر الشيخ ثاني الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع إسلام الفولي لاعب الرجاء .


ويحتل الرجاء المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 7 جولات جمعهم من التعادل في 4 مباريات ، والخسارة في 3 مباريات.


ويواجه الرجاء شقيقة فريق الجزيرة المطروحي في إطار مباريات الجولة الثامنة بإستاد الجامعة بالأسكندرية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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