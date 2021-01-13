نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والتي أدلى بها عقب مباراة المارد الأحمر والإنتاج الحربي.

وكان ميدو قد أشاد بالمردود الفني للاعبي الأهلي وأكد أن بصمة موسيماني قد ظهرت على مستوى اللاعبين بل ووصل الأمر إلى تشبيه طريقة لعب الأهلي مع موسيماني بليفربول الإنجليزي رفقه الألماني يورجن كلوب.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها أنه سعيد للغاية بعد الإشادة التي تلقاها من لاعب عالمي كبير بحجم ميدو مؤكداً أن النقد حتى وإن كان سلبياً يأخذه على محمل الإيجابية من أجل تحسين عمل المجموعة بأكملها.