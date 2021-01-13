نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان سبب استمرار نجمي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني هو السبب الوحيد في استمرار الثنائي الإسباني إيسكو و البرازيلي مارسيلو في صفوف الملكي حتى الآن.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الثنائي يعتبران أحد أفراد الجيل الذهبي للميرينجي الذي حقق 3 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا إلا أنهما فقدا بريقهما الذي كانا عليه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مستوى إيسكو ومارسيلو تراجع بشدة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018، حيث فقدا مكانهما في التشكيل الأساسي للملكي وهو ما دفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في بيعهما خلال صيف 2019 قبل عودة زيدان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سبب تمسك زيدان باستمرار الثنائي هو شعوره بأنه مدين لهما بما قدموه في ولايته الأولى ومساعدته على صناعة تاريخ مذهل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن زيدان قال في ديسمبر الماضي: "لن أنسى أبدًا كل ما قدماه لي لكن عليهما أن يعملا بجد".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو ومارسيلو يحاولا حاليًا استعادة ثقة زيدان عن طريق الآداء القوي في التدريبات لكنهم يواجهون صعوبة في المشاركة في ظل تألق كروس ومودريتش بالنسبة لإيسكو وميندي بالنسبة لمارسيلو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أنه تم طرح الثنائي في سوق الانتقالات من جديد إلا أن زيدان لا يزال يعتمد عليهما وسيقاوم قرار بيعهما.