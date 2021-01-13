نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام يسعي لفوزة الأول علي حساب الأوليمبي بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام مواجهة هامة ومرتقبة بملعب مركز شباب الحمام أمام فريق الأوليمبي السكندري، في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويسعي الفريق المطروحي لتحقيق أول فوز له بالموسم الحالي، علي حساب الفريق السكندري بعد سلسلة من التعادلات والهزائم في الجولات السابقة حيث تعادل في 4 مباريات علي ملعبة أمام فاركو، وبلدية المحلة، والمنصورة وتعادل خارج ملعبة الجولة الماضية مع أبو قير للأسمدة ونال الخسارة في ثلاث مباريات أمام الجزيرة، وحرس الحدود، ومالية كفر الزيات ويحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



أما أبناء أحمد ساري يسعون للفوز والعودة من مطروح بال3 نقاط للعودة للإنتصارات والمنافسة علي صدارة المجموعة مجموعة بعد تعادلة المفاجئ علي ملعبة الجولة الماضية أمام المنصورة.



وكانت مواجهات الموسم الماضي إنتهت بفوز الحمام في الأسكندرية 1/2 لكاستيلو، ومحمود أبو جودة وتعادل الفريقين في مباراة الدور الثاني بالحمام سلبيا.

ترتيب المجموعة



1- أبو قيرللأسمدة 15 نقطة

2- حرس الحدود 14نقطة

3- بلدية المحلة 13 نقطة

4- الأوليمبي 13 نقطة

5- كفر الشيخ 10 نقاط

6- مالية كفر الزيات 10 نقاط

7- دكرنس 9 نقاط

8- الجزيرة مطروح 9 نقاط

9- فاركو 8 نقاط

10- سبورتنج 8 نقاط

11- المنصورة 8 نقاط

12- دمنهور 7 نقاط

13- بني عبيد 5 نقاط

14- بيلا 5 نقاط

15- الرجاء 4 نقاط

16- الحمام 4 نقاط