الرياضة

نجمة سيناء يستعد لرأس البر بمعسكر في بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق نجمة سيناء " أحد فرق القسم الثالث " بقيادة محمد قاعود ، عن إقامة معسكر مغلق للفريق ببورسعيد ، يستمر لمدة أسبوع و يتخلله عدد من الوديات .

يأتي ذلك على خلفية حصولهم على راحة من لقاءات الدوري خلال الجولة القادمة ، حيث يلعب الفريق ضمن فرق المجموعة الثانية عشر أ .

ومن المنتظر أن يخوض الفريق لقاء هام بالدور التمهيدي الثاني لكأس مصر ، أمام رأس البر يوم الثلاثاء القادم بملعب الأخير .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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