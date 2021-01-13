نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم سبورتنج كاسل لموسمين ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد فريق جمهورية شبين بقيادة مديرة الفني ياسر رضوان، مع اللاعب محمود عزت، مهاجم فريق سبورتنج كاسل، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام عزت بالتوقيع للجمهورية لمدة موسمين ونصف، في تواجد المدير الفني، للفريق المنوفي، ووائل سعيد وكيل اللاعبين.

وسبق للجمهورية مؤخرا ضم أكثر من لاعب منهم أيمن سعد لاعب سمسطا، ومصطفى هاني ظهير أيسر طنطا، ومحمود مغربي مهاجم الرجاء وسيراميكا.