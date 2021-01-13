نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسئولو نادي الزمالك من الاتفاق بشكل رسمي مع نظرائهم بنادي سانت اتيان الفرنسي، بشأن تعاقد الأخير مع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب مصطفى محمد في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، من أجل خوض تجربة احترافية.

وتوصل سانت إتيان لاتفاق مع الزمالك، بعد الشروط التى حددها مسئولو الأبيض للموافقة على رحيل مصطفي محمد، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة في صفقة احتراف نجم منتخب مصر.

وطلب نادي الزمالك الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو، من أجل التنازل عن خدمات مصطفى محمد للنادى الفرنسي، بالإضافة إلى مليون و500 ألف يورو حوافز بشروط محددة وكذلك 20% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادي.

وهناك أزمة توقف إتمام الصفقة خلال الفترة الحالية، وهي طريقة سداد قيمة الصفقة، حيث طلب سان إيتان سدادها على قسطين بواقع 2 مليون يورو فور التوقيع و 2 مليون أخرى بعد سنة، بينما طلب الزمالك تقاضى 5 ملايين يورو دفعة واحدة لإتمام الصفقة.