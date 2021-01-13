تعنت الزمالك .. تقرير فرنسي: انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان مهدد بالفشل

وذكر موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي، أن نادي الزمالك متمسك بالحصول على مبلغ 5 ملايين يورو كاش للاستغناء عن مصطفى محمد، وهو المبلغ الذي لا يستطيع نادي سانت إيتيان دفعه في الوقت الحالي.
وأشار الموقع بأن حالة من التفاؤل عمت مسئولي سانت إيتيان مطلع هذا الأسبوع لكن تلك الحالة اختفت الآن بعد تأكيد مسئولي الزمالك عدم تفريطهم في مصطفى محمد بأقل من 5 ملايين يورو.
وأكد الموقع بأن سانت إيتيان سيحاولون في الوقت المقبل التواصل مع مسئولي الزمالك من أجل إقناعهم بتخفيض مطالبهم المادية بتقسيط المبلغ.
ويبلغ مصطفى محمد من العمر 23 عامًا، وقاد المنتخب الأولمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي ستقام هذا العام.
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