مونديال 2021.. كيف نجحت مصر فى خطف الأنظار بأول أيام كأس العالم لكرة اليد|شاهد

كانت عقارب الساعة قد شارفت على الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، عندما قدمت القاهرة للعالم مثالًا يحتذى به، في خوضها لغمار تجربة تنظيم كأس العالم لكرة اليد، مُعلنة حربها على المستحيل، رغم ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وصرح المسؤولون عن حفل الافتتاح أنهم لديهم خطة نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة وتحقيق انطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

حضور الرئيس السيسي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشريف افتتاحية مونديال اليد، قبل انطلاق المباراة الأولى بين منتخبنا الوطني والمنتخب التشيلي لكرة اليد، في اللقاء الذي أُقيم في صالة ستاد القاهرة، بالبطولة الممتدة حتى 31 يناير الجاري.

ووجه سيادته الشكر والتقدير لكل من ساهم في فتتاح كأس العالم لكرة اليد، مضيفا: أن الجميع يعمل بجد والجهد المبذول في ظهور كل شئ مميز جاء من العمل بتكاتف.

وتابع:"لابد أن نسعى لما هو أفضل دائمًا لظهور مصر أمام العالم بأفضل صورة، وهذه البطولة رسالة للسلام بين شعوب الأرض".

إشادة من وزير الرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أشاد بحفل افتتاح البطولة العالمية لكرة اليد مؤكدًا أن الحفل شهد تنظيما رائعا ونال إشادة جميع وفود المنتخبات التي شاركت في المونديال، و أبدت إعجابها وإنبهارها بالتنظيم الجيد.

وأضاف وزير الرياضة أن ما منح التنظيم و الحفل رونقا خاصا، وأهمية أكبر حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤكد دعم ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية لبطولة العالم لليد، خاصة وأنها تقام في ظروف خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا، وهو ما يٌعد رسالة إلى دول العالم بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات، وعلى قدر المسئولية على جميع المستويات.

#مصر_2021 نمبر وان

وصعد هاشتاج #مصر_2021 عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة «تويتر»، وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلي تداولًا عقب حفل الافتتاح الأسطوري لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث شهد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة.

الفنان تامر حسني، أحيا حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة.

وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

مصر تقص الشريط بفوز مثير

وبعد نهاية احتفالية الافتتاح، تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز مثير على نظيره التشيلي بنتيجة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها القاهرة، وتمكن منتخبنا من التقدم على نظيره تشيلي بنتيجة 18-11 في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

سجل يحيى الدرع لاعب منتخب مصر أول هدف في بطولة كاس العالم لكرة اليد في الدقيقة الثانية من المباراة الافتتاحية، وهو ما حصد نتيجته جائزة رجل المباراة الافتتاحية.

تحدى كوفيد 19

وحول تحدي كوفيد 19، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد تحد كبير في ظل وباء كورونا، معقبًا: "مصر على قدر هذا التحدي".

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة الصحة والسكان قامت بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، بوضع خطة تأمين طبي، لتكثيف الفعاليات، من أجل استضافة البطولة في مصر، معقبًا: "أن الهدف الرئيسي أن تكون صورة مصر مشرفة بما يليق بها".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تم تزويد الفنادق بمجموعة من العمالة، ومجموعة من الفرق الطبية الوقائية تكون مصاحبة لكل فريق، وكل فندق على حده من الفرق المشاركة، وذلك من أجل تقليل الاقتراب، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن تم التشديد على ارتداء الكمامات، وإجراء تحليل PCR كل 72 ساعة لكل الفرق المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قامت بتعقيم كافة الأماكن والفنادق، والاستاد، قبل وفود الفرق المشاركة، بالإضافة إلى أن الفنادق تقوم بالتعقيم يوميًا، تحت إشراف الفريق الطبي الوقائي من الوزارة.

رسالئل دعم

كعادته كان محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، حاضرًا في أولى رسائل الدعم معلقًا على استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك:" فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد ... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

وفي لقطة لدعم لاعبينا، غرد عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، باعثًا رسالة الي فريق المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس العالم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وكتب عماد متعب: "نتمني التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد في كأس العالم، قدها يا رجالة، #مونديال_اليد_مصر".