يوفينتوس ضد جنوي .. السيدة العجوز يكتفي بهدفين في الشوط الأول

أنهي فريق يوفنتوس الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه جنوي متقدمًا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ايطاليا.

وجاء هدف كولوسيفيسكي من تسديدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة من جورجيو كيلليني.

فريق اندريا بيرلو ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق مهاجمه الاسباني الفارو موراتا.

وبعد خمسة دقائق فقط نجح لينارت تشزيبورا بالدقيقة 28 في مباغتة جانلويجي بوفون ليسجل برأسية قوية هدف تقليص الفارق لينتهي شوط اللقاء الاول بتقدم يوفنتوس علي جنوي 2-1.