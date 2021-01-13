غرد الإعلامي أحمد شوبير، بتويته على تويتر يشيد فيها بافتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر". وغرد أحمد شوبير قائلا: "افتتاح مبهر مصر جميلة خليك فاكر". وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة . وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة . وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد شوبير: افتتاح مبهر مصر جميلة خليك فاكر.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.