محمود الخطيب وحسن حمدي فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد .. صور

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وحسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق افتتاح مونديال اليد بدعوة من د حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

وافتتحت بطولة العالم لليد النسخة الــ ٢٧ اليوم باستاد القاهرة بمباراة مصر وتشيلي وانتهت بفوز الفراعنة ٣٥ -٢٩

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.