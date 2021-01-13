حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وحسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق افتتاح مونديال اليد بدعوة من د حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد
وافتتحت بطولة العالم لليد النسخة الــ ٢٧ اليوم باستاد القاهرة بمباراة مصر وتشيلي وانتهت بفوز الفراعنة ٣٥ -٢٩
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود الخطيب وحسن حمدي فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.