نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلية والشيخ يرحلا عن بنى سويف بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى توجيه الشكر للثنائى مصطفى صلاح ' بلية ' مهاجم الفريق وخالد الشيخ لاعب وسط الفريق .

وأعرب المدير الفنى لبنى سويف عن تمنيه بالتوفيق للثنائى بخطواتهم القادمة .

وحصل الثنائى على الاستغناء الخاص بهم وذلك فى ضوء الرؤوية الفنية للجهاز الفنى لبنى سويف والذى يواصل استعداداته لمواجهة الإعلاميين السبت القادم بالجولة التاسعة بمجموعة الصعيد بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة .