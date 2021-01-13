نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تضرب صفوف بتروجت بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ياسر رجب ،عن تعرض بعض اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

عدد اللاعبين المصابة تصل إلي 8إصابات وهما: شيكا ،وسامح ،وأحمدالنفراوى ومصطفي معوض، واحمد كمال وخالد عبدالرازق،وجودة،والشحات من الناشئين .

وثلاث من الجهاز الفني ؛

كابتن شريف وكابتن ابراهيم عبد الجواد وتقريبا كابتن طارق حماد.

مما أدي لتأجيل مباراة الفريق البترولي مع جمهورية شبين

ل25يناير.

يذكر أن بتروجت برصيد11نقطة محتلا المركز الخامس ،بينما جمهورية شبين برصيد7نقاط محتلا المركز الثالث عشر.