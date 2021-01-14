الدوري الإنجليزي.. فولهام يفرض التعادل على توتنهام على أرضه

تعادل فريق فولهام مع نظيره توتنهام هوتسبير بهدفا لهدف، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "توتنهام هوتسبر".

وسجل فريق توتنهام هوتسبير هدف التقدم عن طريق هاري كين في الدقيقة "25" بعد كرة عرضية من ريجليون حولها كين برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 74 سجل فريق فولهام هدف التعادل عن طريق إيفان كافاليرو، بعد كرة عرضية من لوكمان على الجانب الأيسر حولها إيفان برأسية في المرمى.



ورفع توتنهام رصيده بعد هذا التعادل الى 30 نقطة في المركز السادس مؤقتًا في سلم الترتيب، بينما رفع فولهام رصيده 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

