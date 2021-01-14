قائد يد الأهلي: كل لاعبي منتخب مصر كانوا نجوما.. وأحمد الأحمر لا غنى عنه

أكد محمد إبراهيم، قائد النادي الأهلي لكرة اليد، أن نسبة تصويب يحيى الدرع اليوم كانت 100% وهذا يدل على قدراته العالية.
وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "كل لاعبي منتخب اليد كانوا نجوما اليوم أمام تشيلي".
وأكمل: "مقدونيا الشمالية منتخب يملك لاعبين مميزين لكن الشيء المطمئن أنهم لم يخوضوا فترة إعداد قبل بطولة العالم".
وتابع: "منتخب مصر يملك مدرب على أعلى مستوى ومنظم ويعلم ماذا يفعل جيدا".
وأتم: "أحمد الأحمر لا غنى عنه في منتخب اليد وبالتأكيد أن اللاعب يتفهم وجهة نظر مدربه".
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