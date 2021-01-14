الروبي: ننتظر من "جارسيا" الكثير فى المونديال

أكد حمادة الروبي نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق أن روبرتو جارسيا مدرب ناجح والمبارياا المقبلة نستطيع الحكم عليه لاسيما وأن مباراتى مقدونيا والسويد هما الإختبار الحقيقي له. وقال الروبي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجدى أبو المجد إضافة قوية لجهاز المنتخب الوطني ويستطيع مع الإسباني جارسيا الوصول بالمنتخب إلى أدوار مميزة فى البطولة". وأضاف: "خبرات جارسيا كبيرة للغاية وهو من المدربين المميزين فى أوروبا وننتظر منه الكثير فى هذه البطولة".

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