وجه عفت نصار نجم الزمالك السابق نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بضرورة التركيز فى تدريبات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "سانت إيتيان نادٍ يعاني فى الدورى الفرنسي ومصطفى محمد يؤهله للعب فى الدورى الإنجليزي وأنصحه بضرورة التركيز مع الزمالك فى الفترة المقبلة وأتمنى عودته بقوة". وأضاف: "مصطفى محمد حال تركيزه وعودته بقوة سيرتفع سعره أكثر من 5 ملايين يورو وأتمني أن يركز فقط فى التدريبات". يأتى ذلك بعد تردد انباء عن تعثر مفاوضات الزمالك وسانت إيتيان الفرنسي حول التعاقد مع مصطفى محمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعثر مفاوضات سانت إيتيان مع الزمالك.. عفت نصار يوجه نصيحة لـ مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.