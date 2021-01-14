باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الفرنسي العاشر على حساب مارسيليا.. فيديو

توج فريق باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي، عقب الفوز على مارسيليا، بهدفين للاشيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "بولار دولولي".

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من جانب باريس سان جيرمان الذي خلق العديد من الفرص وسجل هدفين عن طرق إيكاردي ومبابي لكن الغيا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 39 سجل باريس سان جيرمان هدف التقدم عن طريق ماورو إيكاردي، بعد عرضية من دي ماريا حولها ايكاردي برأسية تدصى لها الحارس ثم ارتطمت في القائم ثم تابعها إيكاردي في المرمى.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيكاردي بعد الإستعانة بتقنية الفيديو، إنبرى لها البرازيلي نيمار جونيور مسجلًا هدفا ثانيا في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 89 سجل مارسيليا هدف تقليص الفارق عن طريق ديمتري باييه، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها باييه بلمسة رائعة في شباك الحارس نافاس.

ويعد هذا اللقب العاشر في تاريخ سان جيرمان ببطولة السوبر، واللقب الثامن على التوالي، كما يعد هذا اللقب هو أول ألقاب ماوريسيو بوتشيتينو في مسيرته التدريبية.

