إلى الأشواط الإضافية .. يوفنتوس يتعثر في خطف التأهل من جنوي

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الأشواط الأساسية من مباراة يوفنتوس مع ضيفه فريق جنوى لتتجه إلى الأشواط الإضافية بنتيجة 2 - 2، الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

وجاء هدف كولوسيفيسكي من تسديدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة من جورجيو كيلليني. فريق اندريا بيرلو ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق مهاجمه الاسباني الفارو موراتا. وبعد خمسة دقائق فقط نجح لينارت تشزيبورا بالدقيقة 28 في مباغتة جانلويجي بوفون ليسجل برأسية قوية هدف تقليص الفارق لينتهي شوط اللقاء الاول بتقدم يوفنتوس علي جنوي 2-1.

وفى الشوط الثانى نجح فريق جنوى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، من تصويبة صاروخية للاعب فيليبو ميليجونى، سكنت على يسار بوفون حارس اليوفى. ودخل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بديلا فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء للاعب الشاب ويسلى.

ويلعب الفائز من لقاء الليلة في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة ساسولو مع سبال والتى سوف تجمع الفريقين اليوم الخميس.