سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الأشواط الأساسية من مباراة يوفنتوس مع ضيفه فريق جنوى لتتجه إلى الأشواط الإضافية بنتيجة 2 - 2، الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.
وجاء هدف كولوسيفيسكي من تسديدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة من جورجيو كيلليني.
فريق اندريا بيرلو ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق مهاجمه الاسباني الفارو موراتا.
وبعد خمسة دقائق فقط نجح لينارت تشزيبورا بالدقيقة 28 في مباغتة جانلويجي بوفون ليسجل برأسية قوية هدف تقليص الفارق لينتهي شوط اللقاء الاول بتقدم يوفنتوس علي جنوي 2-1.
وفى الشوط الثانى نجح فريق جنوى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، من تصويبة صاروخية للاعب فيليبو ميليجونى، سكنت على يسار بوفون حارس اليوفى. ودخل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بديلا فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء للاعب الشاب ويسلى.
ويلعب الفائز من لقاء الليلة في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة ساسولو مع سبال والتى سوف تجمع الفريقين اليوم الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلى الأشواط الإضافية .. يوفنتوس يتعثر في خطف التأهل من جنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.