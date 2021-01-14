أعلن نادي الجونة، عن ضم المهاجم الكونغولي إدريس امبومبو قادما من نادي نكانا الزامبي خلال فترة الانتقالات الجارية، بديلاََ لوالتر بواليا الذي انتقل مؤخراََ للنادي الأهلي. وكتب الجونة عبر حسابه الرسمي، إنه تم ضم المهاجم الكونغولي ادريس امبومبو لصفوف الفريق رسميًا لثلاثة مواسم ونصف حتى 2024. وكان المهاجم الكونغولي صاحب الـ24 يلعب في أندية نكانا الزامبي والهلال السوداني والشباب السعودي. جدير بالذكر أن النادي الأهلي حصل على خدمات المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق خلال الانتقالات الشتوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. الجونة يعلن عن ضم بديل بواليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.