أكد حسام عزو، المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أن إيدو موسيس آثار أزمة بدون داعٍ في صفوف الفريق.
وقال حسام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "ايدو موسيس آثار أزمة بدون داعٍ في صفوف غزل المحلة"
وأكمل: "الجهاز الفني المحلة قرر استبعاد اللاعب من لقاء اسوان وإحالة أزمته إلى مجلس الإدارة".
وتابع: "مواجهة اسوان مهمة وتساوي 6 نقاط لغزل المحلة، وعانينا من إهدار الفرص وخالد عيد طالب اللاعبين بالتركيز أمام المرمى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزل المحلة: استبعدنا إيدو موسيس من لقاء أسوان.. ونعاني من إهدار الفرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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