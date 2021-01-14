غزل المحلة: استبعدنا إيدو موسيس من لقاء أسوان.. ونعاني من إهدار الفرص

أكد حسام عزو، المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أن إيدو موسيس آثار أزمة بدون داعٍ في صفوف الفريق.

وقال حسام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "ايدو موسيس آثار أزمة بدون داعٍ في صفوف غزل المحلة"

وأكمل: "الجهاز الفني المحلة قرر استبعاد اللاعب من لقاء اسوان وإحالة أزمته إلى مجلس الإدارة".

وتابع: "مواجهة اسوان مهمة وتساوي 6 نقاط لغزل المحلة، وعانينا من إهدار الفرص وخالد عيد طالب اللاعبين بالتركيز أمام المرمى".