المفاوضات فشلت .. الزمالك يتجاهل عرض سانت إيتيان لـ مصطفى محمد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل أروقة نادى الزمالك بسبب تجاهل نادى سانت إيتيان الفرنسي لطلبات مسؤولي القلعة البيضاء.
وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مسؤولو سانت إيتيان لم يردوا على طلبات الزمالك حتى الآن والأبيض شدد على طلبه الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو للإستغناء عن اللاعب".
وأضاف: "الزمالك صرف النظر عن عرض النادى الفرنسي بسبب تجاهل الرد حتى الآن على طلبات القلعة البيضاء".
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