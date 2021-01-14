فولهام يحبط توتنهام بالتعادل
تعادل توتنهام هوتسبير 1 - 1 مع ضيفه فولهام يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعاد توتنهام لنزيف النقاط في المسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه فولهام.
وبقي توتنهام، الذي لم يحقق سوى فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة في البطولة، في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، ليواصل الابتعاد عن صراع المنافسة على اللقب، في حين رفع فولهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، محققا تعادله الخامس على التوالي في المسابقة.
وبادر هاري كين بالتسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25، غير أن البرتغالي إيفان كافاليرو أحرز هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 74.
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