كأس إيطاليا.. يوفنتوس يتأهل إلى ربع النهائي على حساب جنوى

تأهل فريق يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، عقب الانتصار على جنوى بنتيجة 3 - 2 بعد الأشواط الإضافية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم".

وجاء هدف كولوسيفيسكي من تسديدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد تمريرة من جورجيو كيلليني.

ثم نجح اندريا بيرلو في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق مهاجمه الاسباني الفارو موراتا.

وبعد خمسة دقائق فقط نجح لينارت تشزيبورا بالدقيقة 28 في مباغتة جانلويجي بوفون ليسجل برأسية قوية هدف تقليص الفارق لينتهي شوط اللقاء الاول بتقدم يوفنتوس علي جنوي 2-1، ثم استطاع جنوى أن يسجل هدف التعادل عن طريق فيليبو ميليجوني في الدقيقة 74.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل يوفنتوس هدفًا ثالثًا عن طريق التونسي الشاب حمزة رفيعة في الدقيقة 105، لينتهي اللقاء بفوز فريق يوفنتوس وتأهله.