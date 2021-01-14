نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يوجه الشكر لجهاز بنى سويف السابق ويؤكد على ثقته فى لاعبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف لقاءا مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلى المواقع المختلفة بمحافظة بنى سويف وذلك لتنظيم آلية التواصل بين الجهاز الفنى للفريق ووسائل الإعلام والصحافة .



وشهد اللقاء حضور أحمد سيف النصر ومحمد عبد اللطيف أعضاء مجلس إدارة نادى بنى سويف والمشرفين على الكرة بجانب على جابر المشرف على الكرة بقطاع الناشئين وإيمان ابو عوف عضو مجلس الإدارة .



ورحب محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف بكافة وسائل الإعلام ودعم الفريق خلال الفترة القادمة بمشواره بالقسم الثانى ، وقرار مجلس الإدارة بتوليه المنصب يمثل مسوؤلية كبيرة أملا فى عودة الفريق لمكانته اللائقة .



ووجه ' يوسف ' الشكر لكافة الأجهزة الفنية السابقة وكذلك جهازه المعاون الحالى الذى يحتاج لدعم الجميع معنويا وماديا .



وكشف المدير الفنى لبنى سويف عن العوامل المادية تقف حائلا نحو ابرام اى تعاقدات خلال الفترة القادمة ، مشيدا بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز أمام قنا والفيوم .



وأكد المدير الفنى لبنى سويف على ثقته الكاملة فى إمكانيات جهازه المعاون واللاعبين فى التركيز خلال الفترة القادمة وحصد نقاط مباراة الاعلاميين .



فيما أشاد أحمد سيف النصر المشرف على الكرة بنادى بنى سويف بحالة التفانى والإخلاص المعهودة للجهاز الفنى للفريق والوقوف خلف الفريق بالظروف الماضية الصعبة مؤكدا فى الوقت ذاته على الثقة فى استمرار النتائج الإيجابية بالفترة القادمة والعودة للمنافسة .



فيما كشف محمد عبد اللطيف المشرف على الكرة على مطالبته المستمرة بالفترة الماضية على تواجد ' محمد يوسف ' كمديرا فنيا للفريق وإمكانياته وخبرته بالمسابقة مشيدا بالروح التى تربط الجهاز الفنى والإدارى مع اللاعبين .



فيما أعرب على جابر المشرف على الكرة بقطاع الناشئين عن سعادته بتولى ' يوسف ' المسؤولية وتحقيق الفريق لانتصارين بجانب قيام المدير الفنى لبنى سويف بالمطالبة بتصعيد اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول بالتدريبات .



وخلال اللقاء حرصت الدكتورة إيمان ابو عوف عضو مجلس الإدارة على التأكيد على الثقة الكبيرة فى عودة الفريق لمساره خلال الفترة القادمة وتقديم عروض قوية تليق باسم ومكانة النادى مجددا .



فيما أكد محمد الحسينى ، المنسف الاعلامى للفريق على أهمية دور وسائل الإعلام والصحافة فى دعم الفريق خلال مشواره لتحقيق حلم جماهير بنى سويف بالصعود للدورى الممتاز ، وتذليل كافة العقبات أمام الجميع للتعرف على كافة ما يخص الفريق الكروى الاول واستعداداته للمباريات وغيرها مشيدا بدور الأجهزة الفنية والإدارية السابقة متمنيا لهم التوفيق ، والتأكيد على الثقة الكبيرة التى يمنحها مجلس الإدارة والجهاز الفنى والادارى فى إمكانيات وقدرات اللاعبين .