نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف تطورات رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن عدم تلقي ناديه ردا من جانب سانت إيتيان الفرنسي حول طلباتهم المالية للاستغناء عن مصطفى محمد.

وقال هشام إبراهيم في مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، لا نمانع رحيل مصطفى محمد للاحتراف، عرضنا مطالبنا المالية على سانت إيتيان ولم نتلقى ردا حتى الآن.

وأضاف، هناك بعض الخلافات المالية حول طريقة سداد قيمة الصفقة، وكذلك نسبة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر.

وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، ألى تفاوض ناديه مع بعض اللاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، إلا أنهم يرفضون الكشف عنها قبل انهائها بشكل رسمي.

وشدد هشام ابراهيم، على بناء سور النادي النهري دون تراخيص في عهد المجلس السابق وهناك محاضر رسمية بإزالته، مؤكدا تم الاتفاق مع محافظ الجيزة على التصالح وهدم سور النادي النهري.