برشلونة يتخطى ريال سوسيداد بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تفوقه في مباراة نصف النهائي على نظيره ريال سوسيداد، بركلات الترجيح 3 - 2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
سجل الهولندي الشاب "فرينكي دي يونج"، هدف تقدم البارسا في الدقيقة 39 من ضربة رأس رائعة، إثر عرضية من الفرنسي عثمان ديمبيلي.
في الشوط الثاني أدرك ريال سوسيداد هدف التعادل بواسطة نجمه "ميكيل أويارزابال"، في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، اُحتسبت نتيجة لمسة يد على دي يونج.
وسيعرف برشلونة خصمه في النهائي حيث ينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو مساء اليوم، الخميس.
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