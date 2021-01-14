وزير الرياضة: الفوز على تشيلي بداية مبشرة في افتتاح كأس العالم لليد

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة لاعبى منتخب اليد ، بعد فوزهم على تشيلى فى المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة اليد ، بنتيجة 35\29 ، والتي تستضيفها مصر ، و شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال صبحى أن الفوز في المباراة الأولى يٌعد بداية مبشرة ، و تبث التفاؤل و الحماس لدى اللاعبين لبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة ، لتحقيق مركز متقدم في ترتيب مراكز البطولة ، التي تٌعد الحدث الأهم و الأكبر في العالم في الوقت الحالي لما تشهده من مشاركة 30 منتخبا من مختلف دول العالم.

وطالب صبحى من اللاعبين بالتركيز في المواجهات القادمة أمام السويد و مقدونيا ، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة و الحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني.

وضمت قائمة الفراعنة 20 لاعبًا، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.