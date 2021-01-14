نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعدد خسائر ساسي حال رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن خسائر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال رحيله عن القلعة البيضاء.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن فرجاني ساسي من الصعب أن يجد نفس درجة الحب، التي وجدها من جمهور الزمالك في أي نادٍ آخر، وذلك لأن جمهور الزمالك يعشق اللاعب الحريف.

وشدد على أن وجود فرجاني ساسي مع الزمالك مهم للغاية، ولكنه لا يجب أن يتم ربط موقفه بتألق إمام عاشور، لأن ذلك لا يلغي أهمية اللاعب التونسي.

وأشار إلى أن إمام عاشور مختلف فنيًا بشكل كبير عن فرجاني ساسي، وأنه يمكن للبرتغالي باتشيكو أن يدفع بالثنائي معا بجوار طارق حامد.