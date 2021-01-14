نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل فريق برشلونة الإسباني في الإقتراب أكثر من صدارة الدوري الإسباني، ومواصلة نتائجه المميزة الأخيرة عندما يلاقي إليتشي يوم 24 يناير المقبل.

وسيواجه إلتشي نظيره برشلونة على ملعب مانويل مارتينيز فلاريو، ضمن مباريات الجولة العشرين من الليغا، في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، برصيد 34 نقطة، من 18 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد إلتشي من الدور الأول.

بينما يحتل إليتشي المركز 18 برصيد 16 نقطة من 16 مباراة، وله مباراتين مؤجلتين ضد البلوغرانا، وضد أتليتكو مدريد.

يذكر ان البارسا تأهل إلي نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني، على حساب ريال سوسييداد، ليلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، المقرر إقامتها اليوم الخميس.