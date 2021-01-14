نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضع شرطًا خرافيًا في انتقال مصطفى محمد لنادي سانت إتيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك قرر وضع بندًا بشرط خرافي في مفاوضاته الأخيرة مع سانت اتيان الفرنسي، بشأن ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك وضع بند أنه في حال تم إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ مصري آخر سيدفع الفريق الفرنسي 5 مليون دولار للزمالك.

وأشار إلى أن مصطفى محمد بات قريبا من الانتقال إلى سانت اتيان الفرنسي، مقابل 5 مليون دولار بالإضافة لبعض المكافآت لنادي الزمالك.

فيما كشف أن هناك اتجاه مطروح في الزمالك لإعارة مصطفى محمد إلى سانت اتيان مع زيادة القيمة المالية نصف مليون دولار.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يرغب بشكل قوي في الاحتراف الخارجي، ويضغط بشكل كبير على إدارة الزمالك للموافقة على رحيله.