الزمالك يكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. وسبب إزالة السور النهري ..فيديو

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن النادي لا يمانع احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، ولكن الهدف المراد تحقيقه هو قيمة مصطفى محمد والزمالك.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الماتش" عبر فضائية "دوت الخليج"، "الكرة في ملعب سانت إيتيان، تم التوصل لقيمة المبلغ الذي يرضي النادي، لكن سانت إيتيان يريد التقسيط بدفع نصف المبلغ والنصف الآخر بعد عام، إضافةً إلى الاختلاف حول نسبة إعادة البيع، وأرسلنا ذلك رسميا للنادي الفرنسي ولم نتلق ردًا".

وتابع "لم نطلب من سانت إيتيان وضع مادة في العقد تقضي بعدم انتقال مصطفى محمد لأي نادي مصري آخر".

وعن صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة، قال "هناك مفاوضات حاليا مع لاعبين، ولكن لن نعلن الأسماء حتى إتمام التعاقد".

وعن هدم جزء من سور النادي النهري، أوضح نائب رئيس الزمالك، "النادي النهري والسور مبنيان من دون تراخيص، وهناك قرار بالإزالة، وتم الاتفاق مع المحافظ على التصالح وتقنين الأوضاع.. وتمت إزالة جانب من السور بمعرفة الهيئة الهندسية بالنادي، وليس من المحافظة".