توأمه وليس هو.. غزل المحلة: ما أشيع حول تعاقد الفريق مع إيدو موسيس غير صحيح

أكد حسام عزو، نائب رئيس نادي غزل المحلة، أن ما أشيع حول تعاقد الفريق مع إيدو موسيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم "مختلقة"، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف اللاعب.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن اللاعب الذي يتواجد في غزل المحلة، هو توأم إيدو موسيس، وليس اللاعب نفسه.

وقال حسام عزو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار"، "أعلنا التعاقد مع إيدو موسيس في بداية الموسم واللاعب معروف وكان يلعب في المقاصة".

وأضاف "ما أثير عن تغييره قصة مختلقة، ولا أعرف لماذا يتحدث البعض عن هذا الأمر قبل مباراة هامة لنا أمام أسوان".

واختتم عزو تصريحاته قائلًا "تم إيقاف موسيس بسبب شجار مع زملائه في الفريق أثناء المران".