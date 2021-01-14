نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر حاليا فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي نادي برشلونة.

وجاء في المرتبة الرابعة فريق فياريال برصيد 32 نقطة، ثم ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 30 نقاط.

وفيما يلي جدول تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

1 –اتلتيكو مدريد 41 نقطة.

2 – ريال مدريد 37 نقطة.

3 – برشلونة 34 نقاط.

4 – فياريال 32 نقطة.

5 – ريال سوسيداد 30 نقاط.

6 – اشبيلية 30 نقاط.

7 – غرناطة 24 نقاط.

8 – سيلتا فيغو 23 نقاط.

9 – قاديش 23 نقاط.

10 – ليفانتي 21 نقاط.

11 – اتلتيك بيلباو 21 نقاط.

12– ريال بيتيس 20 نقاط.

13- فالنسيا 19 نقاط.

14 – إيبار 19 نقاط.

15 – ديبورتيفو الافيس 18 نقاط.

16 – بلد الوليد 18 نقطة.

17 – خيتافي 17 نقاط.

18 – إلتشي 16 نقاط.

19 – اوساسونا 15 نقاط.

20– هويسكا 12 نقاط.