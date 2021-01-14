وكيله: إيدو موسيس موجود مع المحلة وشقيقه يلعب في نيجيريا

أكد علي جلال، وكيل اللاعب إيدو موسيس، أن اللاعب المتواجد مع غزل المحلة هو إيدو موسيس وليس شقيقه.

وقال "جلال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "اللاعب المتواجد في مصر هو إيدو موسيس وليس شقيقه، شقيق إيدو متواجد في نيجيريا واسمه كاجو ايو".

وأضاف "خالد عيد طالبني بمهاجم افريقي سوبر وعرضت عليه ايدو موسيس ووافق عليه".

وأتم "موسيس فضل المحلة لجماهيريته الكبيرة رغم تلقيه عروضا من الدوري الممتاز".