نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود فريق أي سي ميلان إلي منافسات الدوري الإيطالي، يوم الإثنين المقبل، بعدما تأهل إلي دور الثمانية في كأس إيطاليا على حساب تورينو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وسيخرج ميلان لمواجهة كالياري على ملعب ساردينا أرينا، في إطار فعاليات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، يوم الإثنين 18 يناير.

ويحتل الروسونيري صدارة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 40 نقطة، بعدما فاز في 12 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر في مباراة واحدة أمام يوفنتوس.

بينما يحتل كالياري المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 11 مباراة.