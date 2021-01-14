ميدو: قرار تواجد شريف إكرامي أساسيا في بيراميدز خاطئ

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قرار البدء بشريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز كان خاطئًا بشكل نهائي منذ بداية الموسم.

وأضاف ميدو، أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، أن قرار النادي بالتعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كان غير صحيح، خاصة أن الفريق نجح في تقديم موسم كبير فى الموسم الماضي، والدليل على ذلك تواجد في مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري الممتاز، إضافةً إلي نجاحه في خوض نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية أمام نادي نهضة بركان المغربي.

وقال ميدو "طريقة لعب بيراميدز تحتاج إلي لاعبين "شباب" يتمتعون بالسرعات"، مشيرا إلى أن الفريق السماوي من أقل الفرق علي المستوى البدني في الدوري.

وأكد ميدو "لم يكن هناك أي داعٍ لتعاقد بيراميدز مع 6 أو 7 لاعبين في بداية الموسم الحالي، خاصةً بعد نجاح الفريق الموسم الماضي في تحقيق مستويات كبيرة محليا وقاريا".

وتابع ميدو "قرار البدء بشريف إكرامي أساسيا في حراسة مرمي بيراميدز من بداية الموسم لم يكن صحيحا على الإطلاق، والدليل على ذلك تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة في المباريات التي خاضها الفريق في مسابقة الدوري الممتاز ومسابقة الكونفدرالية".

واختتم ميدو "أروابارينا يحتاج إلى تواجد لاعبين ذوي سرعات كبيرة من أجل مساعدة الفريق في المباريات القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي تخطي فيها الفريق نادي الاتحاد الليبي فى الجولة الماضية ذهابا إيابا.

وكان نادي بيراميدز تعادل إيجابيا في الجولة الماضية أمام نادي وادي دجلة بهدف في شباك كل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.