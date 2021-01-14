هشام حنفي: مهاجمو الأهلي أفضل من مصطفى محمد.. وهناك لاعبون من الزمالك يليق بهم الأحمر

قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن هناك عددا من المهاجمين داخل الفريق الأحمر أفضل من مصطفى محمد، وذلك بشرط حصولهم على فرصة في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

واستدل هشام حنفي، على ذلك بوجود عدد من اللاعبين المميزين داخل هجوم الفريق هذا الموسم أمثال مروان محسن ومحمد شريف إضافةً إلي أحمد ياسر ريان الذي يقدم مستويات كبيرة في المواسم الأخيرة في نادي الجونة، والدليل على ذلك عودته إلي النادي من جديد.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب، "مهاجمو النادي الأهلي أفضل من مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهناك محمد شريف الذي يقدم مستويات كبيرة منذ عودته من إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأضاف "هناك لاعبون أمثال طارق حامد، وعبدالله جمعة، وأشرف بن شرقي، ومحمود حمدي الونش، يليق بهم ارتداء قميص النادي الأهلي إضافةً إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق، الذي يشبه عمرو زكي، في مركز المهاجم الصريح". وتابع "هناك لاعبون داخل النادي الأهلي مفضلون بالنسبة إليّ، أمثال على معلول ومحمد الشناوي، وغياب هذا الثنائي عن الفريق يشكل أزمة على الفريق إذا غابوا عن أي مباراة مع الفريق في أي مسابقة، الأهلي يمتلك كوكبة من المهاجمين، ووالتر بواليا لاعب مؤثر لا يقل أهمية عن رزاق سيسيه، لاعب نادي الزمالك المعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري، خلال منافسات الموسم الحالي".