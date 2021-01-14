نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الروبي يشيد بمدرب منتخب مصر لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد حمادة الروبي لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق بمدرب المنتخب الوطني روبرتو جارسيا، وأكد أن المباريات القادمة نستطيع الحكم عليه لاسيما وأن مباراتى مقدونيا والسويد هما الإختبار الحقيقي له

وقال الروبي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجدى أبو المجد إضافة قوية لجهاز المنتخب الوطني ويستطيع مع الإسباني جارسيا الوصول بالمنتخب إلى أدوار مميزة فى البطولة".

وأضاف: "خبرات جارسيا كبيرة للغاية وهو من المدربين المميزين فى أوروبا وننتظر منه الكثير فى هذه البطولة".