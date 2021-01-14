نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل اللاعب يكشف حقيقة واقعة شقيق إيدو موسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي جلال، وكيل اللاعب إيدو موسيس، أن اللاعب المتواجد مع غزل المحلة هو إيدو موسيس وليس شقيقه.

وقال جلال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اللاعب المتواجد في مصر هو إيدو موسيس وليس شقيقه، شقيق إيدو متواجد في نيجيريا واسمه كاجو ايو".

وأكمل: "خالد عيد طالبني بمهاجم افريقي سوبر وعرضت عليه ايدو موسيس ووافق عليه".

وأتم: " موسيس فضل المحلة لجماهيريته الكبيرة رغم تلقيه عروضا من الدوري الممتاز".