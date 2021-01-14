هشام حنفي: أتوقع عدم خوض محمود الخطيب انتخابات الأهلي المقبلة

توقع هشام حنفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عدم خوض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء انتخابات الأهلي المقبلة.

وقال هشام حنفي، خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر"، إنه يتمنى خوض انتخابات الأهلي المقبلة ضمن قائمة الخطيب حال ترشحه.

وتابع هشام حنفي، "في حال عدم ترشح بيبو قد انضم لقائمة الكابتن طاهر أبو زيد".

وأشار هشام حنفي، إلى أن انتخابات النادي الأهلي المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت في حال عدم ترشح الكابتن محمود الخطيب، لافتًا إلى أن في حال عدم خوض بيبو الانتخابات سيتنافس طاهر أبو زيد والعامري فاروق وخالد مرتجي على منصب الرئاسة.

ولفت هشام حنفي، إلى أن بعض المسئولين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لا يستحقون التواجد داخل القلعة الحمراء.