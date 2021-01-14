قال الإعلامي أحمد شوبير، إن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على الانتقال على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء إلى إنبى، مشيرًا إلى أنه بانتظار موافقة إدارة ناديه. وأضاف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى، يرفض إعارة صلاح محسن، مؤكدًا أنه حال موافقته فمن الممكن أن يعار اللاعب إلى إنبى أو سموحة. وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن التوجه حاليًا لدى موسيمانى هو رفض رحيل أى لاعب من صفوف الفريق للحفاظ على قوامه، نظرا لأن الموسم ظروفه متغيرة، كما أنه فى احتياج إلى جميع اللاعبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير: صلاح محسن طلب الإعارة لـ إنبي وموسيماني متمسك به ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.