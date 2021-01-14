العالم ينتظر تنظيم مصر لأي حدث رياضي.. شوبير يشيد بحفل افتتاح مونديال اليد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الباهر أثناء افتتاح بطولة العالم لليد 2021 التى انطلقت فعالياتها أمس، الأربعاء، عقب أداء مبهر ومميزة من القائمين على تنظيم الحفل.

وقال "شوبير"، خلال تقديمه ببرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية "أون تايم سبورتس"، إن العالم بات يترقب تنظيم مصر لأي حدث رياضي، بعد نجاحها في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية الكبرى بشكل مميز فى الفترة الأخيرة.

وقدم المنتخب الوطني لليد، انطلاقة باهرة في كأس العالم التي تحتضنها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري، ليزرع الطمأنينة في قلوب عشاق كرة اليد المصرية ويوجه رسالة تحذير للمنافسين بأنه سيكون -كما عودنا- رقما صعبا في المنافسة على اللقب.