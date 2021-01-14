نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الخميس فى الدورى السعودى للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بلقاءات هامة وقوية أبرزها مواجهة الاتحاد ضد أبها والفتح ضد التعاون.

مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي ضد القادسية فى تمام الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

العين ضد الشباب فى تمام الثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

الاتفاق ضد الباطن فى تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

الفتح ضد التعاون فى تمام الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد أبها فى تمام السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين يحتل المركز الأول برصيد 25 نقطة ويواجه الأهلي فى قمة الدوري يوم الجمعة، بينما الشباب فى المركز الثانى برصيد 22 نقطة.