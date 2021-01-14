مقابل 25.5 مليون ريال.. الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع الشهراني لتجديد عقده

وذكرت صحيفة " الرياضية"السعودية، أن إدارة الهلال تواصلت إلى اتفاق نهائي مع ياسر الشهراني لتجديد عقده لمدة 3 ، مقابل 8.5 مليون ريال، أي "25.5 مليون ريال خلال الثلاث مواسم".
وأضافت الصحيفة الرياضية، تسعى لإنهاء كافةالالتزمات في الاتفاق قبل ظهر اليوم، لتوقيع العيد الجديد، قبل السفر إلى جدة لمواجهة الأهلي.
وأشارت الصحيفة، أنه في عدم استكمال الالتزمات خلال الساعات الماضية، سيتم تأجيل توقيع العقد الجديد.
ويستعد الهلال لمواجهة أهلي جدة، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يحل الشباب ثانيا بـ 22 نقطة، بفارق الأهداف عن أهلي جدة صاحي المركز الثالث.
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